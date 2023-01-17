Горбунов Селиверст Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Прилучная Мария Селиверстовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Горбунов Алексей Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Анна Селиверстовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно