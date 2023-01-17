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Горбунов Селиверст Ефимович

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Горбунов Ефим Алексеевич

Мать: Горбунова Домника Тихоновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Прилучная Мария Селиверстовна

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Горбунов Алексей Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Анна Селиверстовна

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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