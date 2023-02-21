Горбунова Домника Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Конева Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Хиония Ефимовна
Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горбунов Асекрит Ефимович
Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Горбунов Селиверст Ефимович
Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич
Смерть
Неизвестно