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Горбунова Домника Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Конева Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1825

Муж: Горбунов Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Хиония Ефимовна

Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Горбунов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Горбунов Максим Ефимович

Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Горбунов Асекрит Ефимович

Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Горбунов Селиверст Ефимович

Отец ребёнка: Горбунов Ефим Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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