Конева (Горбунова) Авдотья (Евдокия) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонева (Горбунова) Авдотья (Евдокия) Ефимовна

Конева (Горбунова) Авдотья (Евдокия) Ефимовна

avatar

Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Горбунов Ефим Алексеевич

Мать: Горбунова Домника Тихоновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
24.04.1844 ст.

Муж: Конев Пётр Лаврентьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Конев Иван Петрович

Отец ребёнка: Конев Пётр Лаврентьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Конев Пётр Лаврентьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Конев Пётр Лаврентьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.11.1857 ст.

Сын: Конев Стафий Петрович

Отец ребёнка: Конев Пётр Лаврентьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close