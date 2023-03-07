Конева (Горбунова) Авдотья (Евдокия) Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Место жительства
1838
Бракосочетание
24.04.1844 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Конев Иван Петрович
Отец ребёнка: Конев Пётр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Конев Пётр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Конев Пётр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
11.11.1857 ст.
Отец ребёнка: Конев Пётр Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно