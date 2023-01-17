Горбунов Ефим (Евфимий) Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Хиония Ефимовна
Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
1838
Сын: Горбунов Асекрит Ефимович
Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Горбунов Селиверст Ефимович
Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна
Смерть
Неизвестно