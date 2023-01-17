Горбунов Ефим (Евфимий) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Ефим (Евфимий) Алексеевич

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Горбунов Алексей Яковлевич

Мать: Горбунова Васса Алексеевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1825

Жена: Горбунова Домника Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Хиония Ефимовна

Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Горбунов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Горбунов Максим Ефимович

Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Горбунов Асекрит Ефимович

Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Горбунов Селиверст Ефимович

Мать ребёнка: Горбунова Домника Тихоновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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