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Горбунов Алексей Яковлевич

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.03.1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1779 ст.

Отец: Горбунов Яков Степанович

Мать: Горбунова Дарья Афанасьевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
22.03.1779 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Горбунов Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова Васса Алексеевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1806

Жена: Горбунова Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Горбунов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова Васса Алексеевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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