Горбунов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1779 ст.
Крещение
22.03.1779 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Горбунова Васса Алексеевна
Бракосочетание
До 1806
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Горбунова Васса Алексеевна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно