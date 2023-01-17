Горбунова (Власова) Дарья Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Указано, что Дарья Афанасьевна является дворцовой крестьянкой и родилась в Кьянской волости Важского уезда
Бракосочетание
02.02.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1779 ст.
Сын: Горбунов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Горбунов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Горбунов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Горбунов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Горбунов Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Горбунов Яков Степанович