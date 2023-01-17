Горбунова (Власова) Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Власова) Дарья Афанасьевна

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Место рождения

Ленино-Ульяновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

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ИП
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Место
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Рождение
До 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленино-Ульяновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Указано, что Дарья Афанасьевна является дворцовой крестьянкой и родилась в Кьянской волости Важского уезда
Бракосочетание
02.02.1778 ст.

Муж: Горбунов Яков Степанович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1779 ст.

Сын: Горбунов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Степанович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Горбунов Савин Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Степанович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Горбунов Фрол Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Степанович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Горбунов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Степанович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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