Горбунов Савин Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Горбунов Стахий Савинович
Мать ребёнка: Горбунова Мария Иудовна
Бракосочетание
До 1808
Жена: Горбунова Мария Иудовна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Горбунов Арсений Савинович
Мать ребёнка: Горбунова Мария Иудовна
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Горбунова Мария Иудовна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Меншикова Мария Савиновна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Иудовна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно