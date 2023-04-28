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Горбунов Савин Яковлевич

Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Горбунов Яков Степанович

Мать: Горбунова Дарья Афанасьевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Горбунов Стахий Савинович

Мать ребёнка: Горбунова Мария Иудовна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1808

Жена: Горбунова Мария Иудовна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1811
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Горбунов Арсений Савинович

Мать ребёнка: Горбунова Мария Иудовна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Горбунов Фрол Савинович

Мать ребёнка: Горбунова Мария Иудовна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Меншикова Мария Савиновна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Иудовна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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