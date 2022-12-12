Горбунов Стахий Савинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Горбунов Савин Яковлевич
Мать: Горбунова Мария Иудовна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Горбунова Параскева Стахиевна
Мать ребёнка: Горбунова Афанасия
Бракосочетание
До 1829
Жена: Горбунова Афанасия
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Горбунова Афанасия
Смерть
Неизвестно