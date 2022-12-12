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Горбунов Стахий Савинович

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Горбунов Савин Яковлевич

Мать: Горбунова Мария Иудовна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Горбунова Параскева Стахиевна

Мать ребёнка: Горбунова Афанасия

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1829

Жена: Горбунова Афанасия

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбунова Анна Стахиевна

Мать ребёнка: Горбунова Афанасия

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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