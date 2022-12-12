Горбунова Мария Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Горбунов Стахий Савинович
Отец ребёнка: Горбунов Савин Яковлевич
Бракосочетание
До 1808
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Горбунов Арсений Савинович
Отец ребёнка: Горбунов Савин Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Горбунов Савин Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Мария Савиновна
Отец ребёнка: Горбунов Савин Яковлевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно