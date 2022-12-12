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Горбунова Мария Иудовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Горбунов Стахий Савинович

Отец ребёнка: Горбунов Савин Яковлевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1808

Муж: Горбунов Савин Яковлевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Горбунов Арсений Савинович

Отец ребёнка: Горбунов Савин Яковлевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Горбунов Фрол Савинович

Отец ребёнка: Горбунов Савин Яковлевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Мария Савиновна

Отец ребёнка: Горбунов Савин Яковлевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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