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Шаманина Наталья Савиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шаманин Андрей Никитич

Отец ребёнка: Шаманин Никита Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1829

Муж: Шаманин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Шаманин Никита Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шаманин Василий Никитич

Отец ребёнка: Шаманин Никита Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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