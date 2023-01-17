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Шаманин Никита Иванович

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Шаманин Иван Григорьевич

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1829

Жена: Шаманина Наталья Савиновна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шаманин Андрей Никитич

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шаманин Василий Никитич

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шаманин Яков Никитич

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шаманин Степан Никитич

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Надежда Никитична

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Шаманин Евмений Никитич

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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