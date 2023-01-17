Шаманин Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Шаманин Иван Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Шаманин Яков Никитич
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Надежда Никитична
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Савиновна
Смерть
Неизвестно