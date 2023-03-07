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Меншикова (Горбунова) Мария Савиновна

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Горбунов Савин Яковлевич

Мать: Горбунова Мария Иудовна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1844

Муж: Меншиков Иван Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1850 ст.

Сын: Меншиков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Меншиков Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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