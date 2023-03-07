Меншикова (Горбунова) Мария Савиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Горбунов Савин Яковлевич
Мать: Горбунова Мария Иудовна
Место жительства
1838
Бракосочетание
До 1844
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1850 ст.
Отец ребёнка: Меншиков Иван Иванович
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно