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Горбунов Яков Степанович

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Горбунов Степан Алексеевич

Мать: Горбунова Акилина Андреевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.02.1778 ст.

Жена: Горбунова Дарья Афанасьевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1779 ст.

Сын: Горбунов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Афанасьевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Горбунов Савин Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Афанасьевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Горбунов Фрол Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Афанасьевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Горбунов Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Афанасьевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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