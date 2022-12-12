Горбунов Яков Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Место жительства
1763
Бракосочетание
02.02.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1779 ст.
Сын: Горбунов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Горбунов Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно