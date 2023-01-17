Горбунова (Шаманина) Акилина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Горбунова Параскева Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич
Бракосочетание
До 1753
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Горбунов Николай Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Горбунов Трофим Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно