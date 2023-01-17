Горбунова (Шаманина) Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Шаманина) Акилина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Шаманин Андрей Прокопьевич

Мать: Шаманина Епистимия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Горбунова Параскева Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1753

Муж: Горбунов Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Горбунов Яков Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Горбунов Николай Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Горбунов Трофим Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Алексеевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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