Шаманина Епистимия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Епистимия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Горбунова Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Шаманин Андрей Прокопьевич

Бракосочетание
До 1735

Муж: Шаманин Андрей Прокопьевич

Место жительства
1763
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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