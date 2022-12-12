Шаманин Андрей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Шаманин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Горбунова Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Шаманина Епистимия Игнатьевна
Бракосочетание
До 1735
Место жительства
1763
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область