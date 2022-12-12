Шаманин Андрей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманин Андрей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Пол

Мужской

Отец

До 1695 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Шаманин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Горбунова Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Шаманина Епистимия Игнатьевна

Бракосочетание
До 1735

Жена: Шаманина Епистимия Игнатьевна

Место жительства
1763
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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