Горбунов Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиДо 1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Бракосочетание
До 1753
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Горбунова Параскева Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Горбунов Николай Степанович
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Горбунов Трофим Степанович
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна
Место жительства
1763
Смерть
До 1775