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Горбунов Степан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

До 1775

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Горбунов Алексей Зотикович

Мать: Горбунова Ирина Васильевна

Бракосочетание
До 1753

Жена: Горбунова Акилина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Горбунова Параскева Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Горбунов Яков Степанович

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Горбунов Николай Степанович

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Горбунов Трофим Степанович

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Андреевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1775
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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