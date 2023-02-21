Горбунова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Горбунов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Зотикович
Бракосочетание
До 1732
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Горбунов Лаврентий Алексеевич
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Зотикович
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Горбунов Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Зотикович
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Горбунов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Зотикович
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно