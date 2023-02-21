Горбунова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Ирина Васильевна

Горбунова Ирина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Горбунов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Зотикович

Бракосочетание
До 1732

Муж: Горбунов Алексей Зотикович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Горбунов Лаврентий Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Зотикович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Горбунов Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Зотикович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Горбунов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Зотикович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close