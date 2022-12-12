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Горбунов Лаврентий Алексеевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Горбунов Алексей Зотикович

Мать: Горбунова Ирина Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Наталья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1756

Жена: Горбунова Марфа Григорьевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Параскева Лаврентьевна

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1770 ст.

Сын: Горбунов Алексей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.09.1772 ст.

Сын: Горбунов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1775 ст.

Дочь: Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1808
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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