Горбунов Лаврентий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Наталья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна
Бракосочетание
До 1756
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Параскева Лаврентьевна
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
17.03.1770 ст.
Сын: Горбунов Алексей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
25.09.1772 ст.
Сын: Горбунов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
03.02.1775 ст.
Дочь: Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Григорьевна
Смерть
1808