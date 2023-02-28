Горбунов Иван Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1772 ст.
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Горбунов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Горбунов Ксенофонт Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Горбунов Всеволод Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно