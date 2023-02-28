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Горбунов Иван Лаврентьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.09.1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1772 ст.

Отец: Горбунов Лаврентий Алексеевич

Мать: Горбунова Марфа Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Горбунов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1797

Жена: Горбунова Акилина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Горбунов Ксенофонт Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Горбунов Павел Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Горбунов Фадей Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Горбунов Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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