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Горбунова Акилина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Горбунов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1797

Муж: Горбунов Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Горбунов Ксенофонт Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Горбунов Павел Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Горбунов Фадей Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Горбунов Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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