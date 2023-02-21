Горбунова Акилина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Горбунов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич
Бракосочетание
До 1797
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Горбунов Ксенофонт Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Горбунов Всеволод Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Лаврентьевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно