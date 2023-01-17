Горбунов Ксенофонт Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Никитична
Бракосочетание
До 1832
Жена: Горбунова Анна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марфа Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Пелагея Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Никитична
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно