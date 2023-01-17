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Горбунов Ксенофонт Иванович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Горбунов Иван Лаврентьевич

Мать: Горбунова Акилина Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Никитична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1832

Жена: Горбунова Анна Никитична

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марфа Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Никитична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Пелагея Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Никитична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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