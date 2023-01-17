Горбунова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анна Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Бракосочетание
До 1832
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марфа Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Пелагея Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Горбунов Ксенофонт Иванович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно