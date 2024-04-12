Горбунов Александр Ксенофонтович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Место жительства
1857
Бракосочетание
До 1866
Рождение ребёнка
26.01.1868 ст.
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.08.1870 ст.
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно