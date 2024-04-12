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Горбунов Александр Ксенофонтович

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Горбунов Ксенофонт Иванович

Мать: Горбунова Анна Никитична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1866

Жена: Горбунова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
26.01.1868 ст.

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Афанасьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1870 ст.

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Афанасьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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