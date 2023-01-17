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Горбунов Алексей Зотикович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Горбунов Зотик Никитич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Горбунов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Васильевна

Бракосочетание
До 1732

Жена: Горбунова Ирина Васильевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Горбунов Лаврентий Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Горбунов Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Горбунов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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