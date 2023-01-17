Горбунов Алексей Зотикович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Горбунов Зотик Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Горбунов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Васильевна
Бракосочетание
До 1732
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Горбунов Лаврентий Алексеевич
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Горбунов Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Горбунов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Васильевна
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно