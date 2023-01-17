Горбунов Игнатий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Горбунов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1770 ст.
Дочь: Пелагея Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1772 ст.
Сын: Горбунов Макар Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1775 ст.
Дочь: Пелагея Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1777 ст.
Дочь: Матрёна Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно