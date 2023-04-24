Горбунов Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Горбунов Игнатий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Горбунов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Горбунов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно