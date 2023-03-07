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Горбунов Тимофей Васильевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Горбунов Василий Игнатьевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Алексеевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1836

Жена: Горбунова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Горбунов Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Горбунова Ирина Алексеевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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