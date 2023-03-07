Горбунов Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Горбунов Василий Игнатьевич
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
До 1836
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Горбунова Ирина Алексеевна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно