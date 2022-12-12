Горбунова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Васильевич
Бракосочетание
До 1836
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Горбунов Тимофей Васильевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно