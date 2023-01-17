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Горбунов Макар Игнатьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.07.1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1772 ст.

Отец: Горбунов Игнатий Алексеевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Горбунов Ларион Макарович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Горбунов Семён Макарович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Горбунов Иван Макарович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Горбунов Елизар Макарович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Горбунов Федот Макарович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Горбунов Капитон Макарович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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