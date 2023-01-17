Горбунов Макар Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1772 ст.
Отец: Горбунов Игнатий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Горбунов Ларион Макарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Горбунов Елизар Макарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Горбунов Капитон Макарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно