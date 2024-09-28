Горбунов Капитон Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Горбунов Макар Игнатьевич
Мать: не указана
Место жительства
1838
Бракосочетание
До 1849
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Горбунов Александр Капитонович
Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Горбунова (Горбунова) Татьяна Капитоновна
Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.08.1852 ст.
Сын: Горбунов Иван Капитонович
Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.03.1854 ст.
Сын: Горбунов Алексей Капитонович
Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Горбунова) Дарья Капитоновна
Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна
Упоминание
1857
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Горбунов Василий Капитонович
Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.02.1863 ст.
Сын: Горбунов Фёдор Капитонович
Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна
Бракосочетание
11.04.1866 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно