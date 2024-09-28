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Горбунов Капитон Макарович

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Горбунов Макар Игнатьевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1849

Жена: Горбунова Аполлинария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Горбунов Александр Капитонович

Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Горбунова (Горбунова) Татьяна Капитоновна

Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.08.1852 ст.

Сын: Горбунов Иван Капитонович

Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.03.1854 ст.

Сын: Горбунов Алексей Капитонович

Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Горбунова) Дарья Капитоновна

Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Горбунов Василий Капитонович

Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1863 ст.

Сын: Горбунов Фёдор Капитонович

Мать ребёнка: Горбунова Аполлинария Игнатьевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.04.1866 ст.

Жена: Горбунова (Кудрина) Анна Тимофеевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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