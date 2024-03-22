Горбунов Семён Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти07.06.1869 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Горбунов Макар Игнатьевич
Место жительства
1811
Бракосочетание
23.01.1833 ст.
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Суханова Акилина Семёновна
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Горбунов Андриан Семёнович
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Горбунов Клавдий Семёнович
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Афанасия Семёновна
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна
Место жительства
1857
Смерть
07.06.1869 ст.
Причина смерти: "утонул".
Похороны
12.06.1869 ст.