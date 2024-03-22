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Горбунов Семён Макарович

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

07.06.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Горбунов Макар Игнатьевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
23.01.1833 ст.

Жена: Горбунова Татьяна Максимовна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбунов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Суханова Акилина Семёновна

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Горбунов Андриан Семёнович

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Горбунов Клавдий Семёнович

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Афанасия Семёновна

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Максимовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
07.06.1869 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: "утонул".
Похороны
12.06.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
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