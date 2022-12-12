Горбунова Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Горбунов Семён Макарович
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Акилина Семёновна
Отец ребёнка: Горбунов Семён Макарович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно