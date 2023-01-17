Горбунова Васса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1778 ст.
Отец: Горбунов Алексей Иванович
Мать: не указана
Крещение
26.08.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1806
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Яковлевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно