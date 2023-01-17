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Горбунова Васса Алексеевна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.08.1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1778 ст.

Отец: Горбунов Алексей Иванович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
26.08.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1806

Муж: Горбунов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Горбунов Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Яковлевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Горбунов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Яковлевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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