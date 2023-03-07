Конев Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Конев Пётр Лаврентьевич
Мать: Конева Авдотья Ефимовна
Место жительства
1857
Бракосочетание
05.05.1873 ст.
Жена: Конева Мавра Петровна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.
Дочь: Шаманина Павла Ивановна
Мать ребёнка: Конева Мавра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Конева Градислава Ивановна
Мать ребёнка: Конева Мавра Петровна
Смерть
Неизвестно