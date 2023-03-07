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Конев Иван Петрович

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Конев Пётр Лаврентьевич

Мать: Конева Авдотья Ефимовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
05.05.1873 ст.

Жена: Конева Мавра Петровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.

Дочь: Шаманина Павла Ивановна

Мать ребёнка: Конева Мавра Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Конева Градислава Ивановна

Мать ребёнка: Конева Мавра Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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