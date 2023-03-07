Конева (Суханова) Мавра Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1873 ст.
Муж: Конев Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.
Дочь: Шаманина Павла Ивановна
Отец ребёнка: Конев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Конева Градислава Ивановна
Отец ребёнка: Конев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно