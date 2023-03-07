Конева (Суханова) Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева (Суханова) Мавра Петровна

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
05.05.1873 ст.

Муж: Конев Иван Петрович

Рождение ребёнка
01.06.1874 ст.

Дочь: Шаманина Павла Ивановна

Отец ребёнка: Конев Иван Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Конева Градислава Ивановна

Отец ребёнка: Конев Иван Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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