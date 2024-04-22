Суханова (Плотицына) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Плотицына) Надежда Андреевна

Место рождения

Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
?.02.1848 ст.

Муж: Суханов Пётр Ефремович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
?.11.1849 ст.

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.02.1851 ст.

Сын: Суханов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Платонида Петровна

Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Конева Мавра Петровна

Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.04.1855 ст.

Сын: Суханов Егор Петрович

Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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