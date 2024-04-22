Суханова (Плотицына) Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
?.02.1848 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
?.11.1849 ст.
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
04.02.1851 ст.
Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Платонида Петровна
Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Конева Мавра Петровна
Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
07.04.1855 ст.
Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Суханов Пётр Ефремович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно