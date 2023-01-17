Шаманина (Конева) Павла Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.06.1874 ст.
Дата смерти04.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1874 ст.
Отец: Конев Иван Петрович
Мать: Конева Мавра Петровна
Крещение
02.06.1874 ст.
Бракосочетание
До 1898
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.
Дочь: Третьякова Анна Евменьевна
Отец ребёнка: Шаманин Евмений Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.
Дочь: Шаманина Анфиса Евменьевна
Отец ребёнка: Шаманин Евмений Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1904 ст.
Сын: Шаманин Евгений Евменьевич
Отец ребёнка: Шаманин Евмений Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Евмений Иванович
Смерть
04.05.1966