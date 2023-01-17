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Шаманина (Конева) Павла Ивановна

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.06.1874 ст.

Дата смерти

04.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1874 ст.

Отец: Конев Иван Петрович

Мать: Конева Мавра Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
02.06.1874 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1898

Муж: Шаманин Евмений Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1898 ст.

Дочь: Третьякова Анна Евменьевна

Отец ребёнка: Шаманин Евмений Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.08.1901 ст.

Дочь: Шаманина Анфиса Евменьевна

Отец ребёнка: Шаманин Евмений Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1904 ст.

Сын: Шаманин Евгений Евменьевич

Отец ребёнка: Шаманин Евмений Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.09.1908 ст.

Сын: Шаманин Иван Евменьевич

Отец ребёнка: Шаманин Евмений Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
04.05.1966
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