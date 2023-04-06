Шаманин Иван Евменьевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1908 ст.
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1908 ст.
Отец: Шаманин Евмений Иванович
Мать: Шаманина Павла Ивановна
Бракосочетание
Около 1928
Жена: Шаманина Анна Евлогиевна
Рождение ребёнка
28.07.1929
Сын: Шаманин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шаманина Анна Евлогиевна
Рождение ребёнка
13.01.1931
Мать ребёнка: Шаманина Анна Евлогиевна
Смерть
?.11.1942
Погиб во время Великой Отечественной войны