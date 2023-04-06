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Шаманин Иван Евменьевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.09.1908 ст.

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1908 ст.

Отец: Шаманин Евмений Иванович

Мать: Шаманина Павла Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1928

Жена: Шаманина Анна Евлогиевна

Рождение ребёнка
28.07.1929

Сын: Шаманин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шаманина Анна Евлогиевна

Рождение ребёнка
13.01.1931

Сын: Шаманин Василий Иванович

Мать ребёнка: Шаманина Анна Евлогиевна

Смерть
?.11.1942
Погиб во время Великой Отечественной войны
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