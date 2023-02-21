Шаманина (Горбунова) Анна Евлогиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1906 ст.
Дата смерти20.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
28.07.1929
Сын: Шаманин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Шаманин Иван Евменьевич
Рождение ребёнка
13.01.1931
Отец ребёнка: Шаманин Иван Евменьевич
Бракосочетание
После 1945
Смерть
20.01.1989