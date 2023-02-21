Шаманина (Горбунова) Анна Евлогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Горбунова) Анна Евлогиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1906 ст.

Дата смерти

20.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1928

Муж: Шаманин Иван Евменьевич

Рождение ребёнка
28.07.1929

Сын: Шаманин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Евменьевич

Рождение ребёнка
13.01.1931

Сын: Шаманин Василий Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Евменьевич

Бракосочетание
После 1945

Муж: Прилучный Василий Кузьмович

Смерть
20.01.1989
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