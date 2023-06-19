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Шаманина Анфиса Евменьевна

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

09.08.1901 ст.

Дата смерти

21.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1901 ст.

Отец: Шаманин Евмений Иванович

Мать: Шаманина Павла Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шаманин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Шаманин Евгений Ефимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Церковникова Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Шаманин Евгений Ефимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Селиванова Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Шаманин Евгений Ефимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1940
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманин Евгений Ефимович

Смерть
21.09.1992