Шаманина Анфиса Евменьевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1901 ст.
Дата смерти21.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1901 ст.
Отец: Шаманин Евмений Иванович
Мать: Шаманина Павла Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шаманин Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Шаманин Евгений Ефимович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Церковникова Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Шаманин Евгений Ефимович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Селиванова Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Шаманин Евгений Ефимович
Место жительства
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1992