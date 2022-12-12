Прилучная (Галанина) Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти24.10.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1939
Дочь: Капустина Людмила Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.09.1940
Дочь: Богдановская Тамара Александровна
Отец ребёнка: Прилучный Александр Никонорович
Бракосочетание
До 1940
Место жительства
Между 1940 и 1942
Рождение ребёнка
12.12.1942
Сын: Прилучный Валерий Александрович
Отец ребёнка: Прилучный Александр Никонорович
Место жительства
1948
Смерть
24.10.1994