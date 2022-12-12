Прилучная (Галанина) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Галанина) Анастасия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

24.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1939

Дочь: Капустина Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.09.1940

Дочь: Богдановская Тамара Александровна

Отец ребёнка: Прилучный Александр Никонорович

Бракосочетание
До 1940

Муж: Прилучный Александр Никонорович

Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.12.1942

Сын: Прилучный Валерий Александрович

Отец ребёнка: Прилучный Александр Никонорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1948
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
24.10.1994
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