Капустина (Прилучная) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Прилучная) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1939

Отец: не указан

Мать: Прилучная Анастасия Тимофеевна

Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1948
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Анатолий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Мурмаши, Кольский муниципальный район, Мурманская область
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