Капустина (Прилучная) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1939
Отец: не указан
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1948
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Мурмаши, Кольский муниципальный район, Мурманская область