Прилучный Евгений Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1869 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1869 ст.
Крещение
09.11.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Осуждение
29.12.1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Приговор: лишен свободы сроком на 10 лет
Смерть
После 1938
Реабилитация осужденного
19.04.1989