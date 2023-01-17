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Прилучный Евгений Андреевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.11.1869 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1869 ст.

Отец: Прилучный Андрей Никитич

Мать: Прилучная Мавра Поликарповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
09.11.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Осуждение
29.12.1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Приговор: лишен свободы сроком на 10 лет
Смерть
После 1938
Реабилитация осужденного
19.04.1989
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