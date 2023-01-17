Горбунова Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1838
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Горбунов Никита Филипович
Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Трифена Филипповна
Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Горбунов Матвей Филиппович
Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич
Место жительства
1850