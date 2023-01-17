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Горбунова Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1838

Муж: Горбунов Филипп Дорофеевич

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Горбунов Никита Филипович

Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Трифена Филипповна

Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Горбунов Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1850
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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