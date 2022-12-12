Овсянкина (Прилучная) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина (Прилучная) Мария Михайловна

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Место рождения

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Прилучный Михаил Павлович

Мать: Прилучная Анастасия Евлогиевна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
1948
Шокша, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Овсянкин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Овсянкин Николай

Шокша, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1949

Муж: Овсянкин Николай

Рождение ребёнка
1953

Сын: Овсянкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Овсянкин Николай

Шокша, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1954
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Место жительства
1985
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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