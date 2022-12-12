Овсянкина (Прилучная) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Место жительства
1948
Рождение ребёнка
1949
Сын: Овсянкин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Овсянкин Николай
Бракосочетание
До 1949
Муж: Овсянкин Николай
Рождение ребёнка
1953
Сын: Овсянкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Овсянкин Николай
Место жительства
1954
Место жительства
1985
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно