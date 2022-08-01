Овсянкин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шокша, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1949

Жена: Овсянкина (Прилучная) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Овсянкин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Овсянкина (Прилучная) Мария Михайловна

Шокша, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Овсянкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Овсянкина (Прилучная) Мария Михайловна

Шокша, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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