Овсянкин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1949
Рождение ребёнка
1949
Сын: Овсянкин Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Овсянкина (Прилучная) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Овсянкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Овсянкина (Прилучная) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно