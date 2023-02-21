Прилучная Анастасия Евлогиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиДо 1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Прилучный Александр Михайлович
Отец ребёнка: Прилучный Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Овсянкина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Прилучный Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лиханина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Прилучный Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Прилучный Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Прилучный Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1975