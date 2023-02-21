Прилучная Анастасия Евлогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Анастасия Евлогиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

До 1975

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Прилучный Александр Михайлович

Отец ребёнка: Прилучный Михаил Павлович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Овсянкина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Прилучный Михаил Павлович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лиханина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Прилучный Михаил Павлович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1930

Сын: Прилучный Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Прилучный Михаил Павлович

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилучный Михаил Павлович

Смерть
До 1975
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