Прилучный Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучный Андрей Николаевич

Прилучный Андрей Николаевич

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

28.09.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Прилучный Николай Прокопьевич

Мать: Прилучная Параскева Трифановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Прилучная Ульяния Кузьминична

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Прилучная) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Прилучный Александр Андреевич

Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Прилучный Николай Андреевич

Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Прилучная) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Прилучная) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Прилучная) Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.07.1842 ст.

Сын: Прилучный Иннокентий Андреевич

Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
28.09.1873 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: "от старости".
Похороны
30.09.1873 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.