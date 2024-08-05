Прилучный Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти28.09.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Прилучная) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична
Рождение ребёнка
1824
Сын: Прилучный Александр Андреевич
Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична
Рождение ребёнка
1826
Сын: Прилучный Николай Андреевич
Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Прилучная) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Прилучная) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Прилучная) Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Горбунова (Прилучная) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична
Рождение ребёнка
27.07.1842 ст.
Сын: Прилучный Иннокентий Андреевич
Мать ребёнка: Прилучная Ульяния Кузьминична
Место жительства
1857
Смерть
28.09.1873 ст.
Причина смерти: "от старости".
Похороны
30.09.1873 ст.