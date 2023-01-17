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Прилучный Николай Прокопьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Прилучный Прокопий Константинович

Мать: Прилучная Агриппина Андриановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Прилучный Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Прилучная Параскева Трифановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1793

Жена: Прилучная Параскева Трифановна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Прилучный Андриан Николаевич

Мать ребёнка: Прилучная Параскева Трифановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Прилучный Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Прилучная Параскева Трифановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Прилучный Лука Николаевич

Мать ребёнка: Прилучная Параскева Трифановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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