Прилучный Николай Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
1793
Сын: Прилучный Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Прилучная Параскева Трифановна
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прилучный Андриан Николаевич
Мать ребёнка: Прилучная Параскева Трифановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Прилучный Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Прилучная Параскева Трифановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Прилучный Лука Николаевич
Мать ребёнка: Прилучная Параскева Трифановна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно